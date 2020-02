Siccità nel Belìce, processione per le piogge

«Signuruzzu, pensaci tu…». Il detto antico è sempre attuale. L’invocazione al Signore affinché faccia piovere era una vecchia usanza, soprattutto nei piccoli paesi. A Gibellina e Poggioreale – nella Valle del Belìce – proprio quest’anno è stata ripresa. Motivo? Le mancate piogge. Da più di un mese non piove e gli agricoltori non sanno più a che santo votarsi, affinché arrivi l’acqua dal cielo per le coltivazioni. La singolare iniziativa è stata organizzata già giovedì scorso a Gibellina, su iniziativa della Congregazione del Santissimo Crocifisso: la santa messa in chiesa madre, celebrata da don Marco Laudicina (con l’invocazione al Signore per le piogge), e poi in processione è stato portato l’antico crocifisso. Domani a Poggioreale si invocherà l’aiuto dei Santi affinché facciano piovere: alle 17 il …









