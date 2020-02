“Siamo pronti a indicare un candidato per la segreteria provinciale Pd di Trapani”

In questi mesi abbiamo lanciato un modello di partito, presente sui territori, capace di intervenire attraverso i suoi deputati, disponibile a dialogare sui temi e non sulle persone.

Più volte sulla stampa, ma anche nei contatti informali, abbiamo chiesto un tavolo unitario, rappresentativo di tutte le aree per ragionare del futuro del Pd trapanese.

I nostri appelli, a parte qualche rassicurazione privata e qualche dichiarazione sgarbata sulla stampa da parte di ex dirigenti del Pd, sono rimasti inascoltati.

Ora, appreso che c’è un regolamento per il congresso, siamo costretti a tirare le somme e a lanciare un appello rivolto alle iscritte e agli iscritti del Partito Democratico.

Seppur senza veti nei confronti delle altre aree e disponibili a dialogare per il bene della nostra comunità, noi ci candidiamo alla guida del Partito Democratico.

Non lanciamo un nome, convinti che è il modello di Partito quello …









