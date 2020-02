Sanità, si potenzia la rete per i trapianti in Sicilia

Si rafforza in Sicilia l’area di coordinamento della rete regionale per i trapianti con il compito di assicurare, d’intesa con il Comitato Regionale per i Trapianti, la governance del sistema regionale e un’area di coordinamento operativo del processo di donazione e trapianto di organi e tessuti.

Sono i due macro settori previsti nel nuovo modello organizzativo del Centro Regionale Trapianti, con il decreto firmato dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza, per una complessiva riorganizzazione del CRT che ha sede presso l’Arnas «Civico – Di Cristina – Benfratelli» di Palermo. «È un modello che vede la Regione Siciliana riproporre quello che hanno già fatto altre regioni italiane con l’ obiettivo di far crescere il numero dei donatori fino a raggiungere la media nazionale» dice Razza. All’area di coordinamento e governance sono affidati la programmazione regionale delle attività di donazione e trapianto; i rapporti istituzionali, la formazione …









