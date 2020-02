Sanificazione ambientale, cos’è e come la fa Ugri con l’ozono

In tempi di allarmismo di Coronavirus in molti si chiedono cosa sia la sanificazione.

Teniamo a precisare che gli ambienti vanno sanificati sempre e che l’allarme del virus non incide con la sua intensità.

Spieghiamo cos’è.



U.GRI-Servizi per l’Ambiente è da anni impegnata a prestare il servizio di sanificazione ambientale attraverso l’azono.



Di cosa si tratta?



Ogni ambiente, casa, bar, ristorante, centro medico, ospedale, macchina, centro estetico, studio medico veterinario, cliniche odontoiatriche, albergi, B&B, può essere un ricettacolo di muffe, virus, funghi, batteri, avere cattivi odori.



Con la sanificazione rendiamo completamente vergine l’ambiente.



In che modo?



Con l’utilizzo dell’ozono, un gas naturale che possiede un grande potere disinfettante.



L’ ozono esercita la sua azione di eliminazione di microrganismi e di odori, attraverso l& …









