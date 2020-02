Salemi. 3.518 euro liquidati per i gettoni di presenza ai consiglieri comunali

Salemi. Anche il Comune di Salemi, ha nelle scorse settimane, liquidato i gettoni di presenza per le sedute del Consiglio comunale da maggio 2019 a dicembre 2019.

I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone per l’effettiva presenza alla sedute del Consiglio comunale, che per quanto riguarda il Comune di Salemi è pari a 19,99 euro (a seduta). Per ottenere il gettone, il consigliere deve aver partecipato ad almeno un punto iscritto all’ordine del giorno, e in nessun caso l’ammontare percepito nell’arco di un mese da un consigliere può superare l’importo pari al trenta per cento dell’indennità massima prevista per il sindaco.

Considerato che al consigliere Calogero Angelo non è dovuto il gettone di presenza in quanto percepisce già l’indennità da vicesindaco, lo stesso vale per Leonardo Bascone in quanto assessore comunale. Per l& …









Leggi la notizia completa