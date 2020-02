“Progetto Busy”. Marsala nell’accordo di programma

Marsala nell’Accordo di Programma per l’attuazione del Progetto “BUSY”, presentato dall’Azienda Sanitaria Provinciale diretta da Fabio Damiani che, a Palermo, ha sottoscritto l’atto assieme agli altri Comuni che hanno aderito: Palermo, Siracusa, Corleone, Pantelleria e Favignana.

L’Amministrazione Di Girolamo, rappresentata all’incontro dall’assessore Clara Ruggieri, sostiene pertanto la proposta progettuale “BUSY” (acronimo di Building Capacities for Sicily) riguardante gli obiettivi previsti dal fondo asilo migrazione ed integrazione, a supporto dei cittadini di Paesi terzi. “L’Accordo sottoscritto è lo strumento più efficace per ottenere fondi per i relativi servizi, sottolinea l’assessore Ruggieri, con una quota parte già stabilita, tenuto conto che il progetto è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno”. In pratica, delle risorse disponibili – quasi 1 milione e 300 mila euro – il Comune di Marsala potrà beneficiare di una compartecipazione alle spese per un importo …









Leggi la notizia completa