Palermo. Ballarò, spaccio di crack e hashish: arrestati due 19enni

PALERMO – Continuano i servizi antidroga dei Carabinieri del Gruppo di Palermo. Nel quartiere “Ballarò”, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, hanno tratto in arresto T.A. 19enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine e A.S.F. 19enne egiziano.

Entrambi i giovani sono stati notati aggirarsi con atteggiamento sospetto in via Nunzio Nasi.

Il primo, fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 26 dosi di crack, pronte per essere spacciate e denaro contante ritenuto provento dell’illecita attività, mentre il secondo è stato sorpreso mentre cedeva hashish ad un coetaneo.

Gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida, il denaro contante è stato sequestrato e le sostanze stupefacenti sono state inviate al L.A.S.S. – laboratorio analisi sostanze stupefacenti – …









