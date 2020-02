Omicidio Agostino, la Procura Generale può chiedere il processo per tre persone

C’è forse una svolta per l’omicidio di Antonino Agostino, ucciso il 5 agosto 1989 assieme alla moglie Ida (incinta), a Villagrazia di Carini.

Il Procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato ed i sostituti procuratori generali Nico Gozzo (oggi alla Procura nazionale antimafia) e Umberto De Giglio si apprestano a chiedere un processo nei confronti di tre persone. Il provvedimento è stato notificato ai boss Nino Madonia (capomandamento di Resuttana già detenuto dal 1987) e Gaetano Scotto (boss dell’Acquasanta indicato da diversi collaboratori di giustizia come ponte tra Cosa nostra e i servizi segreti deviati), ma anche ad un terzo soggetto: Francesco Paolo Rizzuto.

Un amico di Agostino, secondo gli inquirenti, avrebbe assistito al delitto e conoscerebbe particolari importanti per risalire agli esecutori. In tutti questi anni non solo sarebbe rimasto in silenzio ma, quando è stato sentito dagli investigatori, non avrebbe raccontato tutto, mentendo. Per questo motivo è stata aperta un’indagine …









Leggi la notizia completa