Nelle opere donate alla città la memoria di Lia Calamia

Il 15 Febbraio di tre anni fa veniva a mancare Lia Calamia, strappata a tutti noi da un male incurabile. Vogliamo ricordarla come artista che ha dato lustro alla nostra città. Le sue opere sono state presentate ed esposte in prestigiose mostre a Berlino, New York, Torino, Verona. Nel 2013, le sue opere del progetto “Etnosphere” sono state esposte a New York, in una Collettiva Internazionale allestita presso l’Agorà Gallery di Manhattan. L’artista castelvetranese era stata l’unica italiana accolta nell’esposizione, grazie alla novità del linguaggio figurativo delle sue creazioni, capaci di esprimere al contempo i valori tradizionali dell’artigianato siciliano, e la contemporaneità del concettualismo moderno.

Onoriamo la memoria di questa artista della nostra città ricordando le opere che ha voluto donare alla comunità castelvetranese, fra cui la copia della “Resurrezione di Cristo” …









