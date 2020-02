Mazara. “Corso di formazione teatrale Aspiranti nuovi attori”

MAZARA – L’associazione culturale Teatro del Sole, a nome del suo presidente Mariella Martinciglio (nella foto di copertina), con il Patrocinio della città di Mazara del Vallo comunica che dal prossimo lunedì 17 febbraio avrà inizio il “Corso di formazione teatrale – Aspiranti nuovi attori”, che si terrà nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 17:30 presso l’Auditorium Mario Caruso, in via Bagno.

Il corso avrà la durata di 4 mesi ed è rivolto ad adulti e ragazzi che abbiano già conseguito la licenza elementare, previo il superamento di un casting che si terrà nei locali indicati (Auditorium Caruso) nelle date del 17 e 19 Febbraio alle ore 15:30 e seguenti.

Il presidente del Teatro del Sole, Mariella Martinciglio, esprime un particolare ringraziamento, all’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Dott. Salvatore Quinci per avere condiviso e accolto l& …









