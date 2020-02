Maurizio Filardo miete successi tra cinema, Pieraccioni, Conti e Panariello e stasera su Rai Uno con Enrico Ruggeri

Continua a mietere successi il musicista castelvetranese Maurizio Filardo ormai da anni protagonista della scena musicale italiana con le sue colonne sonore per il cinema, con le direzioni d’orchestra a Sanremo o con la collaborazione a tournè importanti come quella dello spettacolo di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Dopo ben 85 repliche in giro per l’Italia lo show è andato in onda in prima serata su Rai Uno registrando importanti numeri di telespettatori ed è stato lo stesso Maurizio a pubblicare un post su Facebook per sottolineralo. “Si conclude con un 25,6 % di share il tour di Panariello Conti Pieraccioni. Un successo in tutti i sensi.- ha scritto il maestro Filardo- Io sono grato a questi tre grandi professionisti che mi hanno reso partecipe del loro viaggio e dai quali ho imparato tantissimo. Artisti ma soprattutto persone così non possono che ricevere …









