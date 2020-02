Marsala, pulmini di nuovo fermi. I disabili costretti a saltare la fisioterapia

Ancora problemi con i pulmini per disabili a Marsala. Ancora disagi per questi cittadini marsalesi. Oltre alle difficoltà quotidiane che devono affrontare, alcuni sono costretti a saltare le sedute di terapie – fondamentali in alcuni casi per la loro salute – che fanno nei centri di riabilitazione perché mancano i mezzi comunali adibiti al loro trasporto (ne abbiamo parlato qui).

A parlare a nome suo e degli altri disabili che usufruiscono del servizio comunale è Vincenzo, che già più volte dalle pagine di tp24 ha segnalato gli stessi problemi e disservizi.

“Anche venerdì scorso mi è saltata la terapia – ci scrive Vincenzo -. Il problema della mancanza dei mezzi di trasporto si è ripresentato. In pratica succede che ogni giorno, già da molto tempo, rimangono a casa cinque disabili, più o meno a rotazione continua. Situazione che va avanti da …









