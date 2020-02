Marsala, i blocchi di marmo in centro che nessuno toglie da anni

Mi rivolgo alla Polizia Municipale ed all’Ufficio tecnico del comune di Marsala segnalando la presenza da alcuni anni di due pezzi di marmo sui marciapiedi alla confluenza tra via Garraffa e Via Cammareri Scurti. Nessuno se n’è mai accorto o ipotizzato il rischio che qualche bambino della vicina scuola dell’infanzia o un passante qualsiasi potessero inciampare in questi ostacoli alla viabilità pedonale. Sabato prossimo, col mio carrellino, li sposterò presso il vicino cantiere di via Garraffa. Con riguardo per le competenze istituzionali sulla sicurezza e sul decoro urbano che talvolta sembrano latitare.

Elio Piazza











Leggi la notizia completa