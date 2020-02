Lo staff di Sarduzza Fest ha portato a Castelvetrano il progetto Nemo, per valorizzare il prodotto ittico locale

Nelle giornate di Mercoledì 22 Gennaio, Giovedì 23 Gennaio e Mercoledì 12 febbraio, si sono svolte a Castelvetrano tre giornate informative del progetto Nemo, aventi come tematica “Mangiare pesce Siciliano di stagione”, che ha visto come protagonisti le quinte classi degli Istituti Comprensivi.

In ottica di continuità con la propria missione, attraverso la collaborazione con l’Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani (soggetto promotore del progetto) lo staff del Sarduzza Fest ha avuto l’onore di poter portare a Castelvetrano il progetto “Nemo Propheta in Europa”, rendendo disponibile agli allievi un percorso mirato alla valorizzazione del prodotto ittico siciliano locale.

Le attività informative sono state eseguite presso i tre istituti comprensivi di Castelvetrano dove, nell’arco di tre giornate, sono state erogate attività informative in merito alle tematiche della tracciabilità, della conoscenza del pescato …









