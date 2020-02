La scuola e il Giorno del Ricordo

L’11 febbraio presso il Liceo delle Scienze umane “G. Gentile” di Castelvetrano si è celebrato il Giorno del Ricordo, per commemorare le vittime delle Foibe.

Alla manifestazione erano presenti l’assessore Irene Barresi, in nome e per conto dell’amministrazione comunale, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle associazioni Codici Onlus, Codici Sicilia e Codiciambiente. Ospite, in qualità di esperto e studioso, il prof. Salvatore Tedesco dell’Università degli studi di Palermo.

Il “Giorno del Ricordo” è in qualche modo speculare al “Giorno della Memoria” del il 27 gennaio in onore delle vittime dell’Olocausto. I massacri della Shoah e delle Foibe, pur nascendo da ragioni storiche diverse, sono stati portati a compimento con la stessa follia omicida e quando l’odio e l’orrore hanno la meglio sull’umanità è sempre giusto …









