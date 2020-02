Dopo “Pechino Express” i Soldi Spicci arrivano a Marsala

Due sold out a teatro ed il debutto a Pechino Express. E’ iniziata col botto la nuova stagione de I Soldi Spicci, duo comico palermitano tra i più amati della penisola.

Annandrea Vitrano e Claudio Casisa sono una delle dieci coppie protagoniste dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca, in onda in prima serata su Rai 2.

In gara come I Palermitani, i due giovani attori mostreranno al grande pubblico ironia e talento, tratti distintivi già messi in mostra in ‘Colorado’ e nella pellicola cinematografica di successo ‘La fuitina sbagliata’. Intanto prosegue con grande fortuna anche il tour teatrale di ‘Chi dice donna dice camion’, nuovo divertente spettacolo de I Soldi Spicci, prodotto da Arts Promotion di Mario Russo.

Per la prima volta i due artisti firmano anche la regia dello spettacolo, compiendo un ulteriore passo in avanti nella …









