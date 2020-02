Domenica si riunisce l’osservatorio “Nuova Marsala” di padre Fiorino

Si terrà domenica 16 febbraio 2020 , dalle ore 16 alle ore 18, presso la sala convegni del Monumento “Ai Mille” del Lungomare di Marsala, la riunione del coordinamento/osservatorio cittadino “Nuova Marsala” che elaborerà 20 proposte per migliorare la vita socio-culturale della città lilibetana.

Successivamente le proposte saranno presentate ai candidati a sindaco ed ai partiti e liste civiche che si presenteranno per le prossimi elezioni comunali del 24 maggio. “Nuova Marsala” non è un movimento politico, ma è una iniziativa di partecipazione democratica e responsabile – aperta a singoli cittadini ed ai rappresentanti dei partiti – strettamente collegata a della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico di Marsala.

Il quinto appuntamento formativo della Scuola, previsto per domenica 16 febbraio, per indisponibilità del relatore, è rinviato ad un'altra data.









