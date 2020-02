Dimessa da ospedale, ragazza di 16 anni trovata morta nel suo letto

Una ragazzina di 16 anni, Aurora G., intorno alle 8 di questa è stata trovata morta nel suo letto dai genitori.

E’ accaduto in provincia di Viterbo.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo nell’abitazione in cui la vittima viveva con i suoi familiari e ricostruito le ultime ore di vita della minore, che da tempo mostrava segni di malessere e stava perdendo peso.

È così emerso che la 16enne nel primo pomeriggio di ieri era stata accompagnata dalla mamma all’ospedale di Viterbo. Da qualche giorno, a causa di alcuni problemi personali, la ragazza aveva problemi di ansia, crisi di pianto e difficoltà a dormire. In ospedale era stata visitata, sottoposta ad alcuni accertamenti e dimessa attorno alle 16. Fino a sera la ragazzina non avrebbe manifestato problemi particolari e sarebbe andata tranquillamente a dormire. Poi questa mattina la tragica scoperta.









