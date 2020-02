Coronavirus, la bufala del messaggio su WhatsApp: “Non avvicinatevi al negozio del cinese”

Girano tante bufale sull’emergenza Coronavirus. E girano su WhatsApp. Una nostra lettrice ci segnala questo messaggio, che vedete nell’immagine di questo articolo, che sta girando moltissimo a Trapani: la figlia del cinese che sta di fronte il benzinaio che è tornata malata dalla Cina… Ovviamente si tratta di uno scherzo di pessimo gusto. Non c’è nessun rischio contagio in Italia, nè tantomeno in provincia di Trapani. Eppure i ristoranti e gli empori cinesi lamentano un calo di fatturato anche dell’80%.

Da sfatare anche la voce che pacchi e lettere recapitati dalla Cina possano creare contagio. Gli esperti chiariscono che i coronavirus non sopravvivono a lungo su oggetti come quelli citati. Priva di fondamento anche l’affermazione che sia pericoloso mangiare cinese: il virus non si trasmette per via alimentare, e in Europa è vietata l’importazione di animali vivi e di carne cruda dalla Cina.

