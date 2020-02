Coronavirus, i riti religiosi solo su YouTube o via app.

Lo ha deciso l’arcidiocesi di Singapore. Da oggi sono sospese le celebrazioni e gli incontri dal vivo

SINGAPORE – Nella lotta contro la diffusione del coronavirus (Covid-19), l’arcidiocesi di Singapore ha deciso di sospendere la celebrazione di tutte le messe della domenica e dei giorni feriali a partire da oggi, 15 febbraio, fino a nuovo avviso. L’arcivescovo sottolinea che la sospensione delle messe non significa che i cattolici possono sentirsi esentati dall’adempimento del loro principale obbligo religioso, e aggiunge che possono seguire la trasmissione della messa su YouTube o sull’applicazione mobile CatholicSG Radio. Invita quindi a pregare perché il virus sia contenuto e sradicato, e anche per quelli in prima linea – i dottori e le infermiere – che stanno mettendo la propria salute al servizio dei malati. L’arcidiocesi – che comprende 32 chiese – ha …









