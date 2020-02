Calcio, terza categoria: ennesima vittoria per il Città di Salemi

Dopo la vittoria del derby cittadino con il risultato di 2 a 1 contro l’Accademia Belice, arriva la terza vittoria consecutiva per l’ASD Città di Salemi che al San Giacomo si impone sul Paceco con il risultato finale di 1 a 0. Marcatore di giornata Nicola Colla che, da un cross dalla fascia destra è il più lesto ad arrivare sul pallone e anticipare l’uscita del portiere sbloccando la gara alla mezz’ora del primo tempo. Nella ripresa non vengono sfruttare le occasioni per chiudere la gara ma alla fine arrivano altri 3 punti importanti. Questo pomeriggio partita a Mazara contro il Trasmazzaro di Nino Vaccara.

Ennio Di Giovanni









