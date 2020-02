Alcamo, “sfrattato” dall’ex Provincia l’istituto Allmayer

Sfrattato l’istituto superiore Fazio Allmayer di Alcamo. Il Libero Consorzio di Trapani ha inviato una nota all’istituto superiore dicendo che dovrà lasciare i locali di viale Europa entro luglio, al termine delle lezioni e degli esami.

La decisione dell’ex Provincia rientra nel piano di razionalizzazione dei fitti passivi per gli istituti scolastici.

La soluzione prospettata sarebbe quella di smembrare le classi in diversi immobili sparsi tra Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi.

Giù negli anni scorsi era stata avanzata questa possibilità, e gli studenti non l’avevano presa benissimo. Nel 2018 l’ipotesi del trasferimento venne scongiurata grazie ad un contributo della Regione che garantì il pagamento dell’affitto per i successivi due anni. Adesso i due anni sono scaduti, e se non si trovano altre soluzioni la scuola dovrà suddividersi in edifici dell’ex Provincia.

Una situazione che sta cominciando a mobilitare tutti ad Alcamo, dal dirigente scolastico, …









