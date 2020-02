Alcamo, avviata la manutenzione e la cura del verde pubblico

Nei giorni scorsi è cominciata la riqualificazione del verde pubblico cittadino del Comune di Alcamo. Nello specifico, alcuni lavori stanno riguardando la messa in sicurezza di aree coinvolte nell’evento atmosferico disastroso dello scorso 14 dicembre; tali zone comprendono oltre ai cimiteri anche alcune aree scolastiche e svariati spazi urbani.

“Un nuovo progetto di manutenzione straordinaria – comunica l’assessore Stefano Alessandra – del verde pubblico è stato recentemente affidato ad una ditta esterna che si sta occupando di: pulizia delle palme, sagomature dei ficus, potatura dei viali alberati della Città e dei giardini pubblici (Piazza Pittore Renda, Piazza della Repubblica e Piazza Falcone e Borsellino) anche per garantire l’incolumità pubblica sia dei pedoni che degli automobilisti, piantumazione di palme Cocos in viale Italia a completamento di quelle già esistenti e altre piantumazioni di specie autoctone in luogo di spazi occupati da alberi …









