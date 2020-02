2B Control Trapani vs BB14 Bergamo: il pregara

Rifinitura al PalaConad per la prima squadra, in vista della partita di domenica 16 febbraio alle 18 al PalaConad contro la BB14 Bergamo. Gara valida per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West girone Ovest.

I CONVOCATI: Kenneth Goins, Salvatore Basciano, Andrea Renzi, Gabriele Spizzichini, Alessandro Ceparano, Marco Mollura, La’Marshall Corbett, Matteo Palermo, Curtis Nwohuocha, Federico Bonacini, Luciano Tartamella, Marko Dosen.

Arbitri: Ursi, Yang Yao, Tarascio.

Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102.0, 100.1, 95.5 Mhz), canale 798 del digitale terrestre e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/PallTrapani, sull’account Twitter https://twitter.com/PallacanestroTP e sull’account Instagram https://www.instagram.com/pallacanestro_trapani/. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 e 518 (HD) digitale …









