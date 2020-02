“Trapanincontra”, ad aprire la rassegna letteraria sarà la scrittrice Dacia Maraini

Dacia Maraini aprirà sabato 15 febbraio alle 18,0 nell’ex chiesa di Sant’Agostino di Trapani la seconda edizione di Trapanincontra, la rassegna letteraria curata dallo scrittore Giacomo Pilati. La scrittrice vincitrice di prestigiosi premi letterari (Campiello Boccaccio, Montale, Matilde Serao, Manzoni), autrice di best seller tradotti in diverse parti del mondo, presenta “Corpo Felice” (Rizzoli), il racconto di una madre che non ha avuto il tempo di esserlo. Un figlio mai cresciuto. Tra di loro, giorni teneri e feroci, ma che non hanno potuto vivere insieme. Un dialogo ininterrotto su cosa significa diventare donne e uomini oggi. La rassegna, organizzata dalla Biblioteca Fardelliana, dal Comune di Trapani, dall’azienda dei trasporti Atm, proseguirà fino al 9 maggio incrociando alcuni dei più interessanti itinerari monumentali trapanesi .& …









