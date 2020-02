Trapani, una discarica sullo scorrimento veloce per la A29

Una discarica abusiva è stata rinvenuta, questa mattina, da agenti della polizia municipale e militari della guardia costiera di Trapani nei pressi dello Scorrimento veloce che conduce all’imbocco dell’autostrada A-29. A fare bella mostra, cassette di prodotti ittici in stato di decomposizione e accumuli di rifiuti in plastica.

Il rinvenimento è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino.

“Stiamo provvedendo per cercare di risalire ai responsabili di tale scempio – afferma l’assessore Ninni Romano – in tal senso sarà effettuata denuncia presso le Autorità competenti. Ringrazio – conclude – i cittadini attenti che invito a continuare nelle segnalazioni per porre freno ai deprecabili atti a danno dell’ambiente”. A provvedere alla bonifica della zona procederà Energetikambiente . Dovrà, invece, essere l’Agenzia del Demanio a rimuovere la spazzatura accatastata nell’area che costeggia l& …









