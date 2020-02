Trapani, le condizioni disastrose dei marciapiedi di via Guida e Michelangelo Fardella

Più che a piedi su alcuni marciapiedi delle strade di Trapani, forse bisognebbe andare con le bici o le moto da cross.

Il nostro lettore Fabio ci segnala in particolare – inviandoci le foto che vedete nella gallery – le vie Guido Guida e Michelangelo Fardella, due traverse di arterie principali.

“Mi chiedo come si fa a candidare una città a Capitale della Cultura – scrive Fabio – se i marciapiedi si trovano in queste condizioni”.

Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.









