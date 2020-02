Trapani, Castori: “Con la Cremonese sarà una battaglia, ma ci vorrà anche tanto sangue freddo”

Alla vigilia di Cremonese-Trapani, il tecnico granata Fabrizio Castori in conferenza stampa ha dichiarato: “Sarà una partita importantissima perché affrontiamo la squadra che in classifica ci è più vicina, ma ancora ne restano tante altre. Siamo in un buon momento, confermandolo a Salerno dove abbiamo perso in modo immeritato e ingiusto. È una partita importante anche per loro, di sicuro sarà una battaglia ma ci vorrà anche tanto sangue freddo. Voglio vedere densità, coraggio, impegno, ma la testa deve restare sempre lucida. Non bisogna lasciarsi condizionare dal risultato, la Salernitana è entrata una volta sola nella nostra area e insomma se c’era una squadra che meritava di pareggiare o vincere era la nostra. Sicuramente bisogna ridurre al minimo gli errori. Ben David partirà con noi, rientra Biabiany dalla squalifica. Purtroppo perdiamo Del Prete perché si è fatto male. Per …









