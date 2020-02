Trapani. “Affitta camera B&B” sede per attività di spaccio: arrestato trapanese 29enne

TRAPANI – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto CAMPO Daniele, trapanese classe 91, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio coordinato,finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Erice e della Sezione Operativa di Trapani hanno notato un insolito via vai di persone, giovani per lo più i quali, senza valigie ne borsoni, entravano ed uscivano da un B&B della città con soste di pochi minuti.

Con il prezioso supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e del pastore tedesco Derby, dopo aver notato che le persone entravano ed uscivano dalla medesima camera, hanno deciso di svolgere ulteriori controlli.Fatto accesso all’interno della camera,dopo aver identificato l’arrestato, hanno eseguito delle perquisizioni che hanno permesso di rinvenire …









