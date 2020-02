Tariffe Internet Casa: promozioni più lunghe, costi di attivazione più bassi

A Gennaio 2020 i provider tagliano alcuni costi delle offerte internet casa, aumentando la durata delle promozioni a fronte di canoni scontati, per i nuovi clienti, più alti del 7,3%. A diminuire sono il canone medio mensile fuori promozione (-11%), e il costo di attivazione (-43%), che ora viene ripartito su un periodo più lungo. Risultato: bollette più leggere per più tempo e offerte sempre più complete. L’ultima indagine SosTariffe.it presenta le variazioni dei costi medi delle offerte internet registrate negli ultimi 12 mesi.

Navigare da casa quest’anno ci conviene di più rispetto al 2019. Calano i canoni mensili delle principali offerte internet casa fuori promozione (-10,99%). Inoltre, vanno giù fino quasi a dimezzarsi anche i costi di attivazione (-43,39%), che nel 2020 sono “spalmati” su più mesi (23 anziché 20) e dunque pesano meno in bolletta.

Ad aumentare è il costo del canone in promozione …









