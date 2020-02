Sicilia, Lo Curto (Udc): “Finalmente una legge di riforma funeraria per mettere ordine”

“Finalmente la Sicilia ha una legge che regolamenta la materia cimiteriale, la polizia mortuaria e l’attività funeraria. Si tratta di una riforma di sistema che definisce anche i diritti dei familiari della persona scomparsa e i criteri per una giusta gestione della salma, senza trascurare le refluenze affettive.

Era necessario mettere ordine anche in un settore ove operano migliaia di imprese funebri, avendo attenzione anche alla tutela del lavoro rispetto ad un sommerso che impera. La legge prevede anche norme per la formazione del personale delle imprese funerarie affinché siano adottate tutte le precauzioni per la gestione del defunto, anche sotto il profilo sanitario.

Ed è un fatto positivo aver previsto pure l’istituzione dei cimiteri per gli animali d’affezione. Abbiamo fatto una buona legge che, oltre a regolamentare la materia funeraria, definisce tutti gli aspetti che riguardano l’istituzione …









