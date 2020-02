Sicilia: l’inferno sotto la sabbia. Scoperto un arsenale nascosto in una spiaggia

Un arsenale di armi e munizioni, anche da guerra. Nascosto a due metri sotto terra. E’ stato scoperto in Sicilia dalla Guardia di Finanza. 24 pistole, 6 fucili e tanto altro ancora.

Un arsenale nascosto in due serbatoi per l’acqua custoditi a due metri sottoterra è stato sequestrato da militari del nucleo Pef della guardia di finanza di Catania in un terreno adiacente al lido Le Capannine, sul lungomare Plaia.

Sono stati trovati sei fucili (semiautomatici, a pompa, doppiette a canne mozze), 24 pistole di diversi modelli, una mitragliatrice, un Kalashnikov, 3.000 cartucce di vario calibro, comprese munizioni da guerra e alcune simili a quelle in uso a forze di polizia.

Sequestrato anche materiale d’armamento vario, come cinturoni, fondine, caricatori di munizioni e kit per la pulizia delle armi, che avevano tutte il numero di matricola abraso.

Sul ritrovamento la Procura distrettuale di Catania ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti. Indagini …









Leggi la notizia completa