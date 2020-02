Sicilia: deve 700 mila euro all’erario, femata in aeroporto con 7mila euro in contanti

Deve 700 mila euro al fisco italiano ma si stava per imbarcare per la Cina dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo con 7mila e 200 euro in contanti suddivisi in diverse borse e nelle tasche.

Grazie al fiuto del cash dog “Haira” in militari della guardia di finanza di Palermo-Punta Raisi hanno fermato la famiglia in partenza e verificato che la donna ha un cospicuo debito erariale. Al termine dei controlli assieme al marito è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed autoriciclaggio.

Tra i passeggeri in arrivo, sono state sottoposte a controllo due donne di nazionalità italiana in arrivo dagli Stati Uniti d’America, dove avevano trascorso circa 4 mesi in vacanza, che trasportavano al seguito denaro contante per oltre 24 mila euro senza aver effettuato la prevista dichiarazione (obbligatoria per gli importi superiori a 10.000 euro) …









