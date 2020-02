Salvatore Ferlita racconta Pinocchio di Carlo Collodi. Oggi a Marsala

di Marco Marino

A pensarci bene, il nostro immaginario è popolato esclusivamente da miti accomodanti, da favole perfette per conciliare il sonno. Tutte le storie si meritano un lieto fine, soprattutto, poi, se vogliono raccontare l’universo dell’infanzia, proporsi ai lettori più piccoli: in questo caso, infatti, per una misteriosa regola non scritta, i bambini non devono certo incupirsi per un libro, rischiare che di notte sopraggiungano gli incubi, o peggio cominciare a prendere coscienza della crudeltà al di fuori delle pareti della propria stanza.

Ma di ciò non è responsabile soltanto la Disney, bisogna risalire almeno fino al 1881, vent’anni dopo l’Unità d’Italia, per trovare il bandolo della matassa: un certo Carlo Lorenzini, conosciuto letterariamente come Carlo Collodi, biscazziere alcolizzato e nevrotico, scrive per il Giornale per i bambini un romanzo a puntate sulle rocambolesche disavventure del …









