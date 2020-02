Rubava i soldi delle carte di identità. Arrestato impiegato comunale in Sicilia

Un impiegato comunale chiedeva il pagamento in contanti per le carte di identità elettroniche. E se lo metteva in tasca. Arrestato.



Aveva escogitato un modo semplice per potere superare di gran lunga lo stipendio da impiegato comunale. Ma l’infedele è stato scoperto. Un dipendente 54enne del Comune di Ravanusa (Agrigento) è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, a conclusione di un’indagine lampo: l’accusa è di peculato e malversazione in danno di privati. L’impiegato infedele usava uno stratagemma per il rilascio delle carte d’identità: chiedeva ai cittadini, così come previsto dalla legge, di recarsi a fare il versamento sul conto corrente del Municipio. Ma non a tutti. Ad altri, invece, secondo l’accusa, chiedeva di pagare le somme direttamente a lui, in contanti.

Intercettazioni e telecamere piazzate dai militari dell’Arma di …









