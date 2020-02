Pallamano, l’AC Life Style HandBall Erice riparte da Conversano

Settimana impegnativa per le Arpie della AC Life Style Handball Erice che dopo il riposo da calendario, il 15 febbraio affronteranno fuori casa il Conversano senza l’ausilio di un’altra giocatrice, Paulina Sagretti, che a causa di un falso atterraggio dovrà subire un intervento ai crociati. Si arricchisce, cosi, ancor di più l’infermeria già ospitante Alexandra Ravazs e Lara Pavlovic.

“Affronteremo con la nostra solita concentrazione la prossima sfida con il Conversano e sono sicuro che le mie giocatrici combatteranno ancora più unite per sopperire alla mancanza delle loro colleghe di gioco perché una famiglia si vede proprio nel momento del bisogno e le Arpie stanno facendo uscire tutta la loro grinta per cercare di portare a casa il risultato sia per loro che per le giocatrici infortunate” queste le parole di Mr Milenko Kljajic a pochi giorni dalla …









