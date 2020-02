Marsala, rissa tra extracomunitari in Corso Calatafimi: sei arresti

Rissa tra extracomunitari a Marsala, in Corso Calatafimi. La polizia arresta sei giovani.

La rissa è avvenuta nel pomeriggio di ieri. I sei, tutti provenienti dal Gambia, tranne un nigeriano, si sono colpiti con spranghe, pietre e bastoni, tant’è che hanno riportato anche diverse ferite, ed è intervenuto il personale del 118.

In pratica, secondo quanto ricostruito, alcuni dei giovani coinvolti hanno fatto irruzione a casa di un un altro giovane, mettendola a soqquadro, e picchiandolo.

La colluttazione è poi proseguita in strada, tra i giovani, incuranti del fatto che ad assistere, terrorizzate, ci fossero decine di persone.

Ecco la nota della polizia.

Nel pomeriggio di ieri, 13 febbraio, personale del Commissariato di P.S. di Marsala ha tratto in arresto sei cittadini extracomunitari M.D., E.M, H.D. O.S., K.B. e K.J. di cui 1 di nazionalità nigeriana e gli altri 5 …









