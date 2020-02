Marsala, Amministrative: nuova sfida fra Giulia Adamo e Salvatore Ombra?

Da adesso si comincia a fare sul serio, mancano circa 100 giorni all’Amministrative, fissate il 24 maggio dall’Assessorato regionale alle Autonomie Locali, e a Marsala il clima politico si sta surriscaldando fra probabili conferme e smentite. In Città, ma anche nelle diverse contrade, cominciano ad intensificarsi gli incontri per stabilire alleanze ed appoggi diretti ed indiretti. Da una parte le candidature a Sindaco, dall’altra la corsa ad allestire, anche se può sembrare presto, delle liste per alzare il proprio peso elettorale e “contrattuale”.

Ad aver accelerato i tempi e rotto gli schemi che si andavano delineando fino a qualche settimana fa è stata Giulia Adamo che non ha certamente digerito l’interruzione forzata (vedi Legge Severino) della sua sindacatura nel luglio del 2014 e che pertanto vuole ritornare in campo confidando nell’assoluzione nell’ambito del processo …









Leggi la notizia completa