Le attività della Villa dei Gerani, ascoltiamo il Prof. Corrado Tiberio

La Casa di Cura Villa dei Gerani è stata fondata nel 1949 e rappresenta un istituto di cure mediche specialistiche a diritto privato convenzionato ed accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale. Il Dott. Corrado Tiberio, Direttore Sanitario, nel servizio illustra gli indirizzi clinici della Casa di Cura: chirurgia addominale, ortopedica, urologiche, oftalmica e ginecologica. Altra attività fondamentale della Casa di Cura è quella della fisioterapia, alla quale si aggiungono servizi di laboratorio chimico ed ematologico e servizi di radiologia, tac e risonanza magnetica per piccoli lesioni. Il ruolo della Casa di Cura è un ruolo complementare alle attività dell’azienda ospedaliera pubblica infatti cerca di porre attenzione alle utilità diagnostiche e terapeutiche del fabbisogno del territorio stesso.

Ecco il servizio.

Per maggiori informazioni: Casa Di Cura Villa dei Gerani, Via Alessandro Manzoni83, Casa Santa Erice (TP) – tel. 0923 557311 – www.villadeigerani.tp.it









