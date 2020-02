La frase choc del sacerdote «La pedofilia non uccide nessuno, l’aborto sì»

Pedofilia, le parole choc di un sacerdote della Chiesa cattolica alimentano lo sdegno: «La pedofilia non uccide nessuno, l’aborto sì».

È il reverendo Richard Bucci, sacerdote della Chiesa del Sacro Cuore di West Warwick (Usa), a dichiarare durante un’intervista che l’aborto è peggio della pedofilia perché si tratta di «un massacro di bambini innocenti».

L’intervista è stata realizzata dalla WJAR, emittente affiliata alla NBC.

Raggiunto dalle critiche, Don Bucci ha tentato di correggere il tiro dicendo: “È stato detto in maniera imprecisa: avrei dovuto dire che la pedofilia non sempre porta alla morte della vittima“.









