Continuità territoriale, voli a prezzi bassi da Trapani-Birgi

Voli a prezzi modici da e per Trapani? Un ulteriore passo è stato fatto in questa direzione, che consentirà – a partire dal 15 luglio – l’avvio dei voli da e per Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli, volando dall’aeroporto di Trapani-Birgi. E’ stato, infatti, pubblicato il bando per la “continuità territoriale” sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. «E’ un grande risultato che ci consentirà di rivitalizzare l’aeroporto di Trapani e di dare una prospettiva di sviluppo a un territorio naturalmente vocato al turismo. Lo scalo di Birgi è un fondamentale punto di riferimento nel sistema dei trasporti della Sicilia occidentale. Con la sinergia che abbiamo creato tra enti e istituzioni siamo sicuri che potrà tornare a essere il volano per lo sviluppo dell’intera provincia», ha detto il Presidente della …









