“Il risultato – aggiunge Musumeci – è stato raggiunto grazie anche a una lunga e fitta interlocuzione con la Commissione europea, che ha apprezzato il lavoro propedeutico alla pubblicazione dei bandi. Di questo voglio ringraziare l’assessore alla Mobilità, Marco Falcone, e il dirigente generale del dipartimento, Fulvio Bellomo, per l’impegno e la passione dimostrati nella difficile trattativa”.

L’articolo Continuità territoriale per aeroporti Comiso e Trapani, via libera dal Ministero sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









Leggi la notizia completa