Campobello, Palermo aderisce a Diventerà Bellissima

Giovanni Palermo, consigliere comunale di Campobello di Mazara ha aderito a “Diventerà Bellissima”.

“Una adesione molto gradita quella di Palermo – dichiara Giulia Ferro, coordinatrice provinciale del Movimento del Presidente della Regione on. Nello Musumeci – che considerando i valori, l’etica, i grandi propositi ed i progetti del nostro Movimento ha preso la giusta decisione. Il consigliere Giovanni Palermo, tra l’altro, è alla quarta legislatura; e nell’ultima consultazione elettorale per le comunali di Campobello di Mazara è stato eletto con 270 voti, che, in una città di 11.748 abitanti è un ottimo risultato. Questa interessante novità fa registrare un’altra tappa di potenziamento e radicamento di Diventerà Bellissima sul territorio della Provincia di Trapani.

Un lavoro certosino, di grande attenzione alle risorse umane che si vogliono impegnare seriamente e costruttivamente in politica. In tal senso – dichiara …









