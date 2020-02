Calcio a cinque serie C1: Domani alle 17:00 il Marsala Futsal in campo contro San Cataldo

Torna a giocare innanzi il pubblico amico il Marsala Futsal, dopo l’esaltante vittoria della settimana scorsa sul Bagheria, e lo farà contro la Vigor San Cataldo, nella gara valevole per la 19esima giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque.

Contro la formazione nissena, Trotta e compagni proveranno ad allungare la scia di cinque vittoria consecutive che hanno consentito, alla formazione lilibetana, ad oggi di districarsi con prepotenza dalla zona play out. Marsala e San Cataldo sono appaiate in classifica a quota ventisette punti ed entrambi cercheranno di rimanere in scia della zona play off. La Vigor San Cataldo è reduce della sconfitta interna subita ad opera della capolista Redentino, mentre, in casa Marsala l’entusiasmo e lo stato di forma della squadra è a livello ottimale, il tutto per dar vita ad un esaltante e avvincente incontro.

Con inizio alle ore 17:00 …









Leggi la notizia completa