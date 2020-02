Aeroporto di Trapani, pubblicato il bando per la continuità territoriale

E’ stato pubblicato oggi il bando per garantire per tre anni voli da e per Trapani con Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia, Napoli. Unione Europea e Regione Siciliana mettono a disposizione di chi si aggiudicherà le rotte oltre 22 milioni di euro. I voli partiranno il 15 Luglio.

«E’ un grande risultato che ci consentirà di rivitalizzare l’aeroporto di Trapani e di dare una prospettiva di sviluppo a un territorio naturalmente vocato al turismo. Lo scalo di Birgi è un fondamentale punto di riferimento nel sistema dei trasporti della Sicilia occidentale. Con la sinergia che abbiamo creato tra enti e istituzioni siamo sicuri che potrà tornare a essere il volano per lo sviluppo dell’intera provincia».

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commenta così la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del bando di gara per la









