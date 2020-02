A cena contro l’allarmismo da Coronavirus. L’iniziativa in un ristorante cinese di Mazara

Una bella iniziativa contro l’allarmismo da Coronavirus è stata coordinata da Rino Passalacqua, assessore al Comune di Marsala, congiuntamente agli assessori del Comune di Mazara.

Una cena offerta dal ristorante nippocinese Arashi che ha voluto far stare bene gli ospiti spiegando loro gli investimenti fatti in Sicilia, un ristorante a Mazara del Vallo, due a Palermo.

Un clima allegro e gioioso, una cena consumata insieme per mostrare ai cittadini che l’allarmismo produce più vittime dello stesso Coronavirus. I proprietari del ristorante sono da oltre venti anni in Sicilia, imprenditori stimati e apprezzati per quello che hanno costruito. Hanno messo su famiglia qui, dialogano con i territori e con le altre parti produttive.

Hanno spiegato ai commensali che non si corre alcun rischio andando a mangiare presso il loro ristorante, il pesce servito è quello di Mazara, il riso è italiano, il vino siciliano.

