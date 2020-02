Turismo, le Isole Egadi alla Bit di Milano

Anche quest’anno le Isole Egadi hanno partecipato alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, che ha preso il via domenica 9 febbraio e che si è conclusa martedì 11 febbraio presso la Fiera di Milano.

Nell’area espositiva “The Best of Western Sicily”, tanti gli operatori egadini coinvolti nella promozione che hanno accolto i tantissimi visitatori e buyer.

Su input Commissione Consigliare Turismo delle Isole Egadi l’Amministrazione sta lavorando per una programmazione per l’estate ormai prossima interagendo con gli operatori del territorio, creando una grande sinergia tra pubblico e privato.

La ricca mattinata di appuntamenti di domenica è iniziata con la presentazione del Festivalflorio, la rassegna d’arte di maggior rilievo dell’estate siciliana che, sempre sotto la direzione artistica di Giuseppe Scorzelli, si svolgerà dal 14 al 21 giugno a Favignana.

Turismo sostenibile, beni culturali ed eventi 2020, invece, sono stati …









Leggi la notizia completa