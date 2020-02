Trapani, gli attivisti del M5S consegnano i giocattoli dell’iniziativa di solidarietà

Il MoVimento 5 Stelle di Trapani ed Erice ha consegnato all’associazione “San Giuseppe Lavoratore” i giocattoli raccolti durante l’iniziativa “Giocattoli in MoVimento”, tenutasi lo scorso 4 gennaio, davanti la Villa Margherita di Trapani. L’iniziativa promossa dall’Associazione Rousseau si tiene da diversi anni in tutta Italia e nasce con l’intento di educare i più piccoli allo scambio e riuso dei giocattoli nonché alla solidarietà verso i bambini che, per varie ragioni, sono meno fortunati.

Quest’anno tra le oltre 100 piazze italiane che hanno ospitato l’iniziativa, c’erano anche Trapani ed Erice. Gli attivisti e i portavoce tengono a sottolineare che “nonostante il meteo non sia stato clemente, la risposta da parte dei più piccoli, i destinatari dell’iniziativa, è stata particolarmente positiva, oltre le nostre aspettative. La consegna dei giochi è stata una vera festa, vedere …









