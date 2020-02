Trapani Comix: Presentate le date della seconda edizione alla Bit 

Presentata ufficialmente alla BIT di Milano la seconda edizione del Trapani Comix che si svolgerà l’8, 9 e 10 maggio. Trapani Comix and Games è il primo Festival Mediterraneo della Cultura Pop che si svolge nella città di Trapani. La seconda edizione, come il passato anno, prevederà un evento dedicato alla celebrazione della cultura pop come il fumetto, il cinema d’animazione, il mondo videoludico e l’editoria.

Il Trapani Comix and Games si ispira ai più acclamati Festival internazionali del settore prendendone spunto e portando in città tutte le novità e gli spettacoli che è possibile ritrovare in tutta Europa, creando per qualche giorno un’ambiente internazionale straordinario e decisamente originale, fatto di musica, fumetti, cultura, libri, giochi di ruolo e video-games, youtubers e influencers.

La location scelta e riconfermata per la prossima edizione è la Villa Comunale Margherita …









Leggi la notizia completa