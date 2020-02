Tokyo 2020: svelati i calendari dei tornei di pallavolo

Sono stati svelati oggi dalla FIVB i calendari dei tornei di pallavolo di Tokyo 2020. Gli azzurri di Chicco Blengini (Pool A), medaglia d’argento a Rio 2016, disputeranno il match inaugurale contro il Canada (25/7, ore 02.00) per poi affrontare: Polonia (27/7, ore 7.20), Giappone (29/7, ore 12.40), Iran (31/7, ore 12.40) e Venezuela (2/8, ore 9.25). Le azzurre di Davide Mazzanti (Pool B) faranno il loro esordio contro la Russia (26/7, ore 02.00) e dopo se la vedranno con: Turchia (28/7, ore 9.25), Argentina (30/7, ore 02.00), Cina (1/8, ore 14.45) e Stati Uniti (3/8, ore 04.05).

La fase preliminare del torneo maschile terminerà domenica 2 agosto, seguita dai quarti di finale in programma martedì 4, mentre le semifinali si disputeranno giovedì 6. Le finali che assegneranno le medaglie sono fissate per sabato 8 agosto: ore 6.30 italiane quella 3°-4°, ore 14.15 la finale con in palio l’oro. La fase a gironi femminile terminerà …









Leggi la notizia completa